В Польше призвали демилитаризовать Калининград

По его словам, это необходимо осуществить в том случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО . Из-за этого восточный фланг Североатлантического альянса будет укреплен. Но Калининград может помешать укрепить доминирующие положение в Балтийском море при новом раскладе сил.

"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно", — заявил Шереметьев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Североатлантического альянса намерены нарастить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до момента вступления этих государств в альянс. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.