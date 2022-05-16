В Польше призвали демилитаризовать и переименовать Калининград

Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать российский Калининград. Его слова приводит издание DoRzeczy.

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По словам военного эксперта, демилитаризацию и переименование города необходимо осуществить, если к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Он высказал мнение, что это укрепит восточный фланг альянса, так как обе страны имеют «приличные армии». «Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО», — добавил он.

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Позже заявление Шереметьева прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он предположил, что в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского». «И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — отметил он. По мнению Алиханова, риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.

Финляндия и Швеция стремятся в НАТО

Финляндия и Швеция официально сообщили о намерении вступить в НАТО 15 мая. Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала это решение историческим. В свою очередь, в Стокгольме заявили, что будут работать над тем, чтобы страна вступила в альянс с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на ее территории.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский лидер Владимир Путин «удивительно спокойно» отреагировал на желание страны вступить в НАТО. По его словам, разговор с президентом России был очень спокойным и хладнокровным. Он подчеркнул, что не услышал от него угроз в адрес Финляндии, с которыми выступали другие российские политики.

Стратегический регион

Калининградская область может стать одной из важнейших территорий в условиях роста напряженности между НАТО и Россией, уверены журналисты канадского издания The Globe and Mail. По их мнению, с одной стороны, эксклав, расположенный между Польшей и странами Балтии, может стать одним из наиболее уязвимых регионов. В то же время его можно рассматривать как российский авангард в сердце Европы.

Так, на данный момент в Калининграде базируется Балтийский флот России. Помимо этого, в области есть современные вооружения. Одним из наиболее важных для российских сил участков журналисты сочли Сувалкский коридор — часть территории Польши и Литвы, отделяющая Калининград от союзника Москвы Белоруссии. Они предположили, что НАТО необходимо усилить безопасность коридора, но при этом не спровоцировать рост напряженности и эскалацию.

В свою очередь, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф назвал Калининград «непотопляемым авианосцем», подрывающим силы НАТО в Северной Европе. По его словам, эксклав расширяет влияние России и создает «зонтик безопасности».