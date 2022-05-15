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1 час назад

На базе «Азова» нашли основанное на курсе США пособие по тактической медицине

Lenta.ruиещё 1

На базе украинского батальона «Азов» в Мариуполе обнаружили пособие по тактической медицине, основанное на программе США Combat Lifesaver (CLS). Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

На базе «Азова» нашли основанное на курсе США пособие по тактической медицине
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что CLS — это курс, официально установленный в качестве основы полевой медицины в американской армии. Кроме того, корреспонденты нашли «оценки практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver» члена «Азова».

В апреле журналисты РИА Новости заявляли, что на базе «Азова» под Мариуполем найдены секретные уставы и методички армии США. На опубликованных кадрах демонстрируются документы на украинском, русском и английском языке. Один из них называется «Операции подразделений глубинной разведки», на листе также указано: «Штаб-квартира. Министерство армии, Вашингтон, 3 октября 1995 года».

В мае на базе «Азова» также нашли студенческий учебник «Английский для военных» (English for the Military) британского издания Macmillan. В книге изложена история, внутренняя структура и этапы расширения блока НАТО, а также традиции армий США и Великобритании.

Армия,В мире,НАТО,
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