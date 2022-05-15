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44 минуты назад

Турция запустит производство не боящихся Javelin танков

Елена Прошина

Турецкая промышленность в ближайшие годы начнет серийное производство основного боевого танка Altay. Машина будет оснащена системой активной защиты, которая сделает ее «неуязвимой» для современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN Türk.

Турция запустит производство не боящихся Javelin танков
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Отмечается, что 65-тонная машина, кроме системы активной защиты, будет оснащена броней нового поколения. Управлять огнем будет компьютерная система, дальность стрельбы составит 8 км.

Завершить работы над танком планируется в 2023 году. Создание собственных дизельных установок, в частности, находится на финальной стадии.

Агентство напомнило, что контракт на производство Altay был подписан в 2018 году. Его стоимость составила порядка $500 млн. Предусматривается выпуск 250, а затем еще 750 танков. В перспективе они будут выпускаться в безэкипажных вариантах.

Турецкие власти планируют заменить танками собственного производства немецкие и американские машины.

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