США помогут Финляндии и Швеции в случае атаки до вступления в НАТО

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби в интервью Би-би-си заявил, что США окажут помощь Швеции и Финляндии в том случае, если она будет им необходима до их вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

«Я не хочу обсуждать гипотетические возможности и строить предположения, поскольку причин для подобного нет», - подчеркнул Джон Кирби.

Он отметил, что «у Финляндии и Швеции очень современные вооруженные силы, с которыми нам комфортно сотрудничать. Мы регулярно проводим совместные учения».

Представитель Пентагона уточнил все же, что, «если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится».

По мнению Кирби, «не России решать, становиться ли Финляндии и Швеции союзниками в НАТО. Это выбор народов Финляндии и Швеции».