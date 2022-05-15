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1 час назад

США помогут Финляндии и Швеции в случае атаки до вступления в НАТО

Елена Прошина

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби в интервью Би-би-си заявил, что США окажут помощь Швеции и Финляндии в том случае, если она будет им необходима до их вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

США помогут Финляндии и Швеции в случае атаки до вступления в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не хочу обсуждать гипотетические возможности и строить предположения, поскольку причин для подобного нет», - подчеркнул Джон Кирби.

Он отметил, что «у Финляндии и Швеции очень современные вооруженные силы, с которыми нам комфортно сотрудничать. Мы регулярно проводим совместные учения».

Представитель Пентагона уточнил все же, что, «если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится».

По мнению Кирби, «не России решать, становиться ли Финляндии и Швеции союзниками в НАТО. Это выбор народов Финляндии и Швеции».

Министр государственной собственности и отношений с ЕС Финляндии Тютти Туппурайнен сообщила ранее, что страна заранее подготовилась к любым недружественным действиям со стороны России, которые могут последовать из-за решения республики вступить в альянс.

Армия,Джон Кирби,НАТО,Пентагон,ЕС,
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