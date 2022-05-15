Латвия приостановила транзит белорусских военных грузов

Власти Латвии приняли решение о временной остановке железнодорожного транзита через территорию страны в балтийские морские порты военных грузов из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал DELFI.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1994 году Минск и Рига подписали договор о транзите грузов военного назначения по железной дороге из Белоруссии в третьи страны с использованием портов Латвии.