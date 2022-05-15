Латвия приостановила транзит белорусских военных грузов

Власти Латвии приняли решение о временной остановке железнодорожного транзита через территорию страны в балтийские морские порты военных грузов из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал DELFI.
«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 1994 году Минск и Рига подписали договор о транзите грузов военного назначения по железной дороге из Белоруссии в третьи страны с использованием портов Латвии.
Ранее сообщалось, что латвийские таможенники не пропустили в страну свыше 150 фур с российскими и белорусскими номерами. Причиной запрета на въезд стали очередные санкции со стороны ЕС.