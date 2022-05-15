В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

СК установит обстоятельства преступлений наемников из Польши в ЛНР

ТАССиещё 2

Следственный комитет России установит обстоятельства совершения преступлений украинских националистов и наемников из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

СК РФ расследует преступления польских наемников в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

"Действиям националистов и наемников будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в СК.

По данным, основанным на сообщениях местных жителей города Попасная, националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.

"Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина", - указали в СК.

Кроме того, польские наемники четыре дня не выпускали за водой жителей Попасной из подвала. В СК отметили, что вся эта информация будет изучена.

Армия,Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители