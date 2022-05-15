СК РФ расследует преступления польских наемников в ЛНР

Следственный комитет России установит обстоятельства совершения преступлений украинских националистов и наемников из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

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"Действиям националистов и наемников будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в СК.

По данным, основанным на сообщениях местных жителей города Попасная, националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.

"Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина", - указали в СК.