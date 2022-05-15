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1 час назад

Российские ПВО сбили за ночь ракету "Точка-У" и 15 украинских беспилотников

Российская Газетаиещё 1

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны российской армии поразили в небе одну украинскую ракету «Точка-У» над Херсонской областью. Также были уничтожены 11 снарядов системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили за ночь ракету "Точка-У" и 15 беспилотников ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч"», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Российской Федерации поразили РСЗО «Смерч» ВСУ в районе Березовки.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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