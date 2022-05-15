Российские ПВО сбили за ночь ракету "Точка-У" и 15 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны российской армии поразили в небе одну украинскую ракету «Точка-У» над Херсонской областью. Также были уничтожены 11 снарядов системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.