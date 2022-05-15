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1 час назад

Минобороны сообщило об уничтожении двух С-300 ВСУ в Сумской области

Lenta.ruиещё 2

Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Шпилевка Сумской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух С-300 ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области», — рассказали в российском ведомстве.

Помимо прочего, были поражены шесть украинских пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и техники, 13 артиллерийских батарей на огневых позициях.

МО РФ: Авиация под Одессой уничтожила РЛС наведения комплекса С-300

Также стало известно, что российские системы противовоздушной обороны перехватили «Точку-У» ВСУ и ликвидировали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

15 мая Минобороны показало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. Снайпер группы огневой поддержки Алексей рассказал, что на каждую группу и экипаж в среднем в день приходится по два вылета.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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