При штурме острова Змеиный уничтожен замкомандующего ВМС ВСУ

В ходе второй попытки штурма острова Змеиный украинские Вооруженные силы направили три транспортно-десантных вертолета Ми-8 с подразделениями спецназа на борту под прикрытием вертолета поддержки Ми-24. На одном из Ми-8 находился заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации – начальник управления морской авиации полковник Игорь Бедзай.