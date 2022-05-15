ВСУ заминировали крупный химический завод в Рубежном

Украинские силовики во время отступления заминировали крупный химический завод «Заря» в городе Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатого вещества. Подразделения радиоэлектронной борьбы смогли заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв. Об этом стало известно из заявления Народной милиции республики, передает РИА Новости.

Фото: тасс тасс

Утверждается, что украинские военнослужащие заминировали один из складов предприятия, на котором хранилось 49 тонн тротила и аммонала. При этом взрыв должен был случиться с помощью дистанционного управления детонированием в момент, когда он принес бы наибольший урон.

Отмечается, что взрыв подобного масштаба мог нанести огромный ущерб и даже привести к глобальной техногенной катастрофе, из-за близкого расположения с рядом других опасных веществ.