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8 минут назад

Финляндия назвала точные сроки подачи заявки о вступлении в НАТО

Ura.Ru

Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе 18 мая. Об этом рассказал глава МИД страны Пекко Хаависто.

Раскрыты точные сроки подачи заявки Финляндией о вступлении в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сообщает газета Aftonbladet заявление министра.

Он подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Обе страны подадут заявку в НАТО одновременно.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Также президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Российский лидер заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По его мнению, Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает.

Вместе с тем, большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Армия,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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