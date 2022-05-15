Раскрыты точные сроки подачи заявки Финляндией о вступлении в НАТО

Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе 18 мая. Об этом рассказал глава МИД страны Пекко Хаависто.

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«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сообщает газета Aftonbladet заявление министра.

Он подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Обе страны подадут заявку в НАТО одновременно.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Также президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Российский лидер заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По его мнению, Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает.