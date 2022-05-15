В США заявили о нехватке военных в армии

Журналист Томас Шпор заявил, что в США наблюдается нехватка военнослужащих. Молодые люди не желают присоединяться к Вооруженным силам страны, написал он в материале для The Washington Examiner.

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Автор напомнил, что американскую армию начали комплектовать на добровольной основе с 1973 года. С того времени трудности с набором военных появлялись только в 1999, 2005 и 2018 годах. Они возникали из-за экономического бума или потерь в конфликтах.