Израиль выпустил 22 ракеты по сирийскому научному центру

Самолеты F-16 Израиля нанесли удар 22 ракетами по научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Отмечается, что 16 ракет были уничтожены. В результате авиаударов со стороны Израиля погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, еще двое сирийских военнослужащих были ранены.