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1 час назад

Израиль выпустил 22 ракеты по сирийскому научному центру

Национальная Служба Новостейиещё 1

Самолеты F-16 Израиля нанесли удар 22 ракетами по научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Израиль выпустил 22 ракеты по сирийскому научному центру
Фото: nsn.fmnsn.fm

Отмечается, что 16 ракет были уничтожены. В результате авиаударов со стороны Израиля погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, еще двое сирийских военнослужащих были ранены.

Ранее сирийские средства противовоздушной обороны сбили одну из двух ракет, выпущенных израильскими ракетами F-16 по провинции Дамаск.

Армия,Война в Сирии ,Олег Журавлев,
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