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36 минут назад

Посол Антонов: США не нравится ракета "Сармат", они хотят запретить ее использование

Газета.Ruиещё 3

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США очень не нравится ракета «Сармат», американцы в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями планируют добиться запрета на ее использование. Об этом сообщает ТАСС.

Стали известны планы США в отношении российских «Сарматов»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — заявил Антонов.

Ранее руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что планируется построить около 50 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат».

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По словам Рогозина, всего предполагается 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». В результате данные комплексы будут размещены в шахтах, где находится ракета «Воевода».

В дальнейшем, как отметил Рогозин, ожидается «целая линия испытаний» ракеты.

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