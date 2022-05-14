Стали известны планы США в отношении российских «Сарматов»

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США очень не нравится ракета «Сармат», американцы в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями планируют добиться запрета на ее использование. Об этом сообщает ТАСС.
«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — заявил Антонов.
Ранее руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что планируется построить около 50 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат».
По словам Рогозина, всего предполагается 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». В результате данные комплексы будут размещены в шахтах, где находится ракета «Воевода».
В дальнейшем, как отметил Рогозин, ожидается «целая линия испытаний» ракеты.