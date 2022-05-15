Посол России заявил о намерении США запретить ракеты «Сармат»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телепрограммы «Соловьев Live» заявил, что США не нравятся российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Его слова приводит ТАСС.

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Дипломат отметил, что Соединенные Штаты хотят запретить или ограничить их использование в рамках будущих договоров по контролю над стратегическими вооружениями.

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Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания «Сармата» не повлияют на позицию США по ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь американской администрации отрицательно ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон пуск ракеты в качестве «предупреждения или угрозы» со стороны Москвы.

20 апреля Минобороны сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Характеристики позволяют ей преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов РС-28 «Сармат». Ее глава Дмитрий Рогозин заявил, что ракета обеспечит России безопасность на 30-40 лет, так как система противоракетной обороны (ПРО) США против нее бессильна.

Вмешательство США в конфликт на Украине

Анатолий Антонов заявил, что США глубже втягиваются в конфликт на Украине, это может иметь непредсказуемые последствия для двух ядерных держав. Он отметил, что Москве приходится практически ежедневно напоминать американским коллегам, что Соединенные Штаты и Россия являются государствами, которые несут ответственность за мировую безопасность.

Посол указал, что США нагнетают разговоры о якобы имеющихся планах России применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности, их цель — сделать из страны изгоя.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае прямого конфликта России и стран НАТО существует риск ядерной войны. Подобную ситуацию политик назвал «катастрофическим для всех сценарием» и порекомендовал Западу проводить более взвешенную политику.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что ядерный потенциал России вызывает обеспокоенность у США, поскольку это может представлять угрозу для безопасности в мире.

Опасения в связи с применением ядерного оружия возникли после начала спецоперации России на Украине. Как подчеркивала глава Нацразведки США Аврил Хейнс, Россия не будет использовать ядерное оружие вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой поражение в конфликте с Украиной при вовлечении в него Североатлантического альянса.

«Россия твердо говорит США, что не капитулирует на Украине»

Антонов заявил, что Россия не капитулирует на Украине и твердо говорит об этом США. Он выразил уверенность, что все задачи, поставленные российским военнослужащим верховным главнокомандующим, будут выполнены в ходе спецоперации.

Посол добавил, что американская сторона готова к переговорам, однако выдвигает ряд условий. Он обозначил три из них. Первое — прекратить специальную военную операцию на Украине. Второе — отвести войска за линию до 24 февраля, и третье — «покаяться за все содеянное».

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

США загнали диалог с Россией в тупик

Антонов заявил, что власти США заморозили и загнали в тупик диалог с Россией, они сами прекратили очные контакты, оставив общение по телефону или электронной почте, и демонстративно пренебрегли интересами Москвы.

Посол отметил, что Вашингтон «торпедировал попытки мирного урегулирования» кризиса в Европе и проигнорировал призывы повлиять на украинские власти для начала переговоров с Донбассом. В дальнейшем Соединенные Штаты отвергли российские гарантии безопасности, добавил дипломат.

Антонов выразил мнение, что США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции, и готовы сделать все для предотвращения ситуации, когда страна является одной из ключевых держав в многополярном мире.

Посол заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, и подобная политика им во многом удалась.

По его словам, страны НАТО и Европейского союза (ЕС) сплотились вокруг Вашингтона и вместе создают «стену», которая на долгие годы остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией.