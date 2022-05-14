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1 час назад

Кадыров рассказал об освобождении завода «Заря» в Рубежном

Lenta.ruиещё 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении спецподразделением «Ахмат» и войсками ЛНР химического завода «Заря» в городе Рубежное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал об освобождении завода «Заря» в Рубежном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений "Ахмат", достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода "Заря". Его промышленная зона имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что территория предприятия была хорошо укреплена, однако бойцы «Ахмата» вместе с военнослужащими ЛНР сумели прорвать оборону. «Как отмечает <...> помощник главы ЧР (Чеченской Республики — прим. «Ленты.ру») по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный в Луганском направлении, от стремительного наступления наших бойцов оборона завода претерпела полный коллапс», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке. Он также отметил, что добровольческое движение для участия в специальной операции «набирает обороты».

Армия,Рамзан Кадыров,
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