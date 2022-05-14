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1 час назад

Опубликованы кадры боя батальона ДНР «Сомали» под Авдеевкой

Lenta.ru

В сети опубликованы кадры боя батальона ДНР «Сомали» под Авдеевкой. Видео выложил Telegram-канал WarGonzo.

«Публикуем эксклюзивные кадры работы танков легендарного донбасского батальона «Сомали» по позициям боевиков под Авдеевкой», — говорится в сообщении под видео.

Батальон «Сомали» был сформирован в 2014 году и находится в подчинении Донецкой народной республики.

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16 апреля Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео выхода батальона «Сомали» на пляж Мариуполя. Командир батальона с позывным «Бойкот» лично принимал участие со своими штурмовиками в финальном освобождении прибрежных кварталов Мариуполя.

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