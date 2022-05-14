В сети опубликованы кадры боя батальона ДНР «Сомали» под Авдеевкой. Видео выложил Telegram-канал WarGonzo.

«Публикуем эксклюзивные кадры работы танков легендарного донбасского батальона «Сомали» по позициям боевиков под Авдеевкой», — говорится в сообщении под видео.

Батальон «Сомали» был сформирован в 2014 году и находится в подчинении Донецкой народной республики.