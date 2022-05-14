«Необходимо наносить масштабные ракетные удары по ключевым объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины . Пока не будут уничтожены ключевые мосты, автомобильные и железнодорожные, мы не сможем на 100% заблокировать поставку западных вооружений и подготовленных боевых расчетов украинских военнослужащих, которые уже смогут воевать на этой технике», — сказал Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта, также целью российских войск должна стать энергетическая инфраструктура Украины. «Уничтожение топливно-энергетического комплекса Украины, что воспрепятствует каким-либо поставкам горюче-смазочных материалов. Также нанесение ударов по центрам принятия решений в Киеве. Без того, чтобы эти вещи реализовывались, мы будем иметь гораздо худшую ситуацию, чем она могла бы быть. В случае решения этих задач в течение максимум пяти дней, можно было бы парализовать все транспортное сообщение Украины», — отметил он.