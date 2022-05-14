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55 минут назад

В ЛНР сообщили о подрыве украинскими войсками шлюза на Мироновском водохранилище

ТАСС

Украинские войска осуществили подрыв шлюза на Мироновском водохранилище, которое занимает среди водоемов региона третье место по величине. Об этом сообщил в субботу офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, опубликовав в Telegram-канале подтверждающее видео.

В ЛНР рассказали, что украинские войска подорвали шлюз на Мироновском водохранилище
Фото: REUTERSREUTERS

"Подписчики с оккупированной территории сообщают, что Вооруженные силы Украины подорвали шлюз Мироновского водохранилища. <...> Под угрозой подтопления ряд населенных пунктов ЛНР", - написал он.

Мироновское водохранилище создано в 1951 году. Оно расположено примерно в 1,5 км от Светлодарска и предназначено для обслуживания Мироновской ГРЭС.

Армия,Андрей Марочко,
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