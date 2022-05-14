Неучастие адмирала Осипова в праздниках 13 мая объяснили

«Наш командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Владимирович Осипов сейчас на боевом посту, и конечно ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений, но уверен, он и наши черноморцы чувствует нашу поддержку!» — написал Развожаев.