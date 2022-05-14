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1 час назад

Губернатор Севастополя объяснил неучастие адмирала Осипова в праздниках 13 мая

Lenta.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов не участвовал в праздничных мероприятиях в честь 239-летия флота. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал политика.

Неучастие адмирала Осипова в праздниках 13 мая объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Владимирович Осипов сейчас на боевом посту, и конечно ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений, но уверен, он и наши черноморцы чувствует нашу поддержку!» — написал Развожаев.

Праздничные мероприятия в честь 239-й годовщины основания Черноморского флота прошли в пятницу, 13 мая. На площади Нахимова в Севастополе состоялся концерт «в поддержку ВМФ и специальной военной операции» с участием звезд российской эстрады.

Ранее сообщалось, что в Севастополе после реставрации открыли диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», посвященную героической обороне и освобождению города. Диорама отражает решающий момент взятия последнего рубежа при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Армия,Политика,Игорь Осипов,Михаил Развожаев,
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