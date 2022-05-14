В ДНР заявили о сильном обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Зайцево Южное крупнокалиберными снарядами и минами. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Фото: Matthew Hatcher Keystone Press Agency Globallookpress Matthew Hatcher Keystone Press Agency Globallookpress

Согласно данным из Telegram-канала представительства, украинские войска обстреляли Донецк в 13:20, выпустив 8 мин калибром 120 мм, позже по Петровскому району города было выпущено 3 снаряда калибром 122 мм.

Обстрелу подвергся и населенный пункт Зайцево Южное. Как сообщает представительство, Вооруженные силы Украины в 16:20 выпустили 6 мин калибром 82 мм, а затем 3 гранаты из СПГ.