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1 час назад

В ДНР заявили о сильном обстреле Донецка со стороны ВСУ

ТК «Звезда»иещё 2

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Зайцево Южное крупнокалиберными снарядами и минами. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР заявили о сильном обстреле Донецка со стороны ВСУ
Фото: Matthew Hatcher Keystone Press Agency GloballookpressMatthew Hatcher Keystone Press Agency Globallookpress

Согласно данным из Telegram-канала представительства, украинские войска обстреляли Донецк в 13:20, выпустив 8 мин калибром 120 мм, позже по Петровскому району города было выпущено 3 снаряда калибром 122 мм.

Обстрелу подвергся и населенный пункт Зайцево Южное. Как сообщает представительство, Вооруженные силы Украины в 16:20 выпустили 6 мин калибром 82 мм, а затем 3 гранаты из СПГ.

Ранее работница супермаркета в Донецке рассказала о ранении при обстреле города украинскими военными. По словам женщины, ее муж быстро вызвал скорую помощь - медики извлекли осколок украинского снаряда.

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