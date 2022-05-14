Эксперт объяснил значение острова Змеиный для ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение острова Змеиный для Вооруженных сил Украины.

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«Коротко о значении острова Змеиный. С этого острова средствами радиотехнической разведки контролируются юго-западные районы Украины, территория Молдовы и Румынии. В особенности аэродромная сеть, с которой взлетают уцелевшие украинские самолеты», – написал Леонков в своем Telegram-канале.

«Бить их на территории Румынии или Молдовы мы не можем, а вот когда они входят в воздушное пространство Украины... Отсюда постоянно растущая статистика сбитых самолетов. Поэтому украинцы пытаются вернуть остров любой ценой», – добавил эксперт.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что остров имеет стратегическое значение и для России, и для Украины. По его словам, он позволяет контролировать все морские пути, ведущие на Украину. Также если Россия продолжит контролировать остров Змеиный, это даст ей шанс высадить десант, приводит «Царьград» слова Буданова.