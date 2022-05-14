Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
В ролике показали, как военнослужащие ВДВ ведут огонь по укреплениям противника из минометов, показана стрельба по огневым точкам из 30-мм пушки БМД-4М, работа снайперской пары, наступление бойцов широкой цепью через поле.
«Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Снайперские позиции подавляются с помощью пулеметов.