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34 минуты назад

Минобороны опубликовано кадры наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.

В ролике показали, как военнослужащие ВДВ ведут огонь по укреплениям противника из минометов, показана стрельба по огневым точкам из 30-мм пушки БМД-4М, работа снайперской пары, наступление бойцов широкой цепью через поле.

«Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

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Снайперские позиции подавляются с помощью пулеметов.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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