Пентагон анонсировал ротацию войск США в Европе

Представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал ротацию войск США в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, Соединенные Штаты продолжают курс на укрепление оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО в связи с ситуацией на Украине. Он сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин отправил 10,5 тысячи военных на замену армейским частям, которые служат в европейской зоне.

«Это замена воинских частей по принципу "один на один". Таким образом, общее число дислоцированных в Европе американских солдат останется прежним — около 100 тысяч», — сказал Кирби.

Он уточнил, что замены будут осуществляться постепенно, на протяжении лета.