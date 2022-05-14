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13 мая

Страны Балтии внесли предложения по укреплению блока НАТО

ТК «Звезда»иещё 5

Страны Балтии попросили больше войск НАТО
Фото: EPAEPA

Балтийские страны Латвия, Литва и Эстония представили Североатлантическому альянсу свое видение укрепления сил альянса на их территориях. В частности Эстония заявила о своем желании создания четкой структуры управления военных подразделений. С таким заявлением выступила в эфире телерадиовещания ERR заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон.

«Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле НАТО была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений», - приводит ее слова РИА Новости.

Также эстонская госслужащая добавила о желании развертывания дополнительных сил НАТО в Эстонии и странах Балтии.

«И кроме того, мы хотим, чтобы те страны-союзники, которые уже находятся в Эстонии, еще больше увеличили объемы предоставляемых альянсом военных сил в Эстонии. И еще один аспект также заключался в развертывании дополнительных оборонительных сил НАТО на территории стран Балтии», - отметила замминистра обороны Дунетон.

Заместитель министра обороны отметила, что конкретные предложения НАТО пока не могут быть опубликованы. Это якобы обусловлено тем, что запросы Эстонии учитываются, но не в первоначальном объеме.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает положительной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Поясняя свое мнение, он привел в качестве примера Грецию.

Армия,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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