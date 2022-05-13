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1 час назад

Националисты спекулируют талонами на топливо для машин "скорой" в Харьковской области

Елена Прошина

Боевики украинских националистических батальонов в Харьковской области в условиях топливного кризиса спекулируют талонами на горючее для машин скорой помощи и других экстренных служб. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.

Националисты спекулируют талонами на топливо для машин "скорой" в Харьковской области
Фото: REUTERS REUTERS

«В Харьковской области на фоне нарастающего топливного кризиса боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что в Киеве данные преступления «стараются не замечать». Также, по словам Мизинцева, их игнорирует мировое сообщество и международные организации. Кроме того он добавил, что данное бездействие официальных властей Украины «расценивается боевиками как молчаливое одобрение творимого ими беспредела».

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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