Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

Сирийские средства противовоздушной бороны (ПВО) отражают атаку Израиля в небе над провинцией Хама на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

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«Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе над провинцией Хама», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, нанесен материальный ущерб.