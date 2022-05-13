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1 час назад

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

Lenta.ruиещё 1

Сирийские средства противовоздушной бороны (ПВО) отражают атаку Израиля в небе над провинцией Хама на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
Фото: ТАССТАСС

«Средства противовоздушной обороны отражают израильскую агрессию в небе над провинцией Хама», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра на северо-западе Сирии. Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, нанесен материальный ущерб.

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До этого SANA сообщало, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска, обстрелу подвергся ряд объектов. Атака велась со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города. Силы противовоздушной обороны удалось сбить часть ракет.

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