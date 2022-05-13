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1 час назад

Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу

Lenta.ru

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона в пятницу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.

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Днем ранее Остин заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынужден помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты». «Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу», — объяснил он.

Армия,Ллойд Остин,Сергей Шойгу,Пентагон,
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