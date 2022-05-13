Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона в пятницу, 13 мая, сообщает РИА Новости.
По его информации, руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.
Днем ранее Остин заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынужден помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты». «Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу», — объяснил он.