Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона в пятницу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

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По его информации, руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.