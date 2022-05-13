США скрыли подробности инцидента с выполнявшим секретную миссию кораблем

Боевой корабли ВМС США в конце 2021 попал в аварию, подробности которой американское военное командование держит в строжайшем секрете, пишет Navy Times
В публикации говорится, что боевая единица могла быть задействована в каких-то секретных испытаниях. Известно лишь, что корабль, название которого также не разглашается, затонул, стоя при этом на якоре.
Пресс-секретарь командования безопасности ВМС США Присцилла Кирш отметила, что экспериментальный характер испытаний, в которых был задействован корабль, не позволяет раскрывать подробности инцидента. При этом эксперты предполагают, что речь может идти о диверсии на его борту.