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53 минуты назад

Navy Times: ВМС США скрывают подробности инцидента с выполнявшим секретную миссию кораблем

Слово и Дело

Боевой корабли ВМС США в конце 2021 попал в аварию, подробности которой американское военное командование держит в строжайшем секрете, пишет Navy Times

США скрыли подробности инцидента с выполнявшим секретную миссию кораблем
Фото: US Navy/via Globallookpress.comUS Navy/via Globallookpress.com

В публикации говорится, что боевая единица могла быть задействована в каких-то секретных испытаниях. Известно лишь, что корабль, название которого также не разглашается, затонул, стоя при этом на якоре.

Пресс-секретарь командования безопасности ВМС США Присцилла Кирш отметила, что экспериментальный характер испытаний, в которых был задействован корабль, не позволяет раскрывать подробности инцидента. При этом эксперты предполагают, что речь может идти о диверсии на его борту.

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