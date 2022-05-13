США скрыли подробности инцидента с выполнявшим секретную миссию кораблем

Боевой корабли ВМС США в конце 2021 попал в аварию, подробности которой американское военное командование держит в строжайшем секрете, пишет Navy Times

Фото: US Navy/via Globallookpress.com US Navy/via Globallookpress.com

В публикации говорится, что боевая единица могла быть задействована в каких-то секретных испытаниях. Известно лишь, что корабль, название которого также не разглашается, затонул, стоя при этом на якоре.