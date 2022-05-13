Украина получила устаревшие зенитные пушки

Украинские военные получили шведские автоматические зенитные пушки. Как сообщает «Российская газета», в сети появились снимки, на которых демонстрируют устаревшее орудие Bofors Lvakan 40/60 в расположении одной из украинских частей.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что орудия малоэффективны против современной авиации. При этом шведские пушки могут установить на шасси автомобилей и легкой бронетехники.

Разработка орудия была начата в 1928 году, а в 1932-м году его довели до требуемого уровня. Практическая скорострельность пушки составляет 100 выстрелов в минуту. Bofors L/60 использует осколочные снаряды массой 900 граммов.