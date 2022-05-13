В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
17 минут назад

Украина получила устаревшие зенитные пушки

Lenta.ru

Украинские военные получили шведские автоматические зенитные пушки. В сети появились снимки, которые демонстрируют устаревшее орудие Bofors Lvakan 40/60 в расположении одной из украинских частей. Об этом сообщает «Российская газета».

Украина получила устаревшие зенитные пушки
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что эти орудия малоэффективны против современной авиации. Автор предположил, что шведские пушки могут установить на шасси автомобилей и легкой бронетехники.

Разработку зенитной пушки калибра 40 миллиметров начали в 1928 году, а в 1932-м орудие довели до требуемого уровня. Практическая скорострельность пушки составляет 100 выстрелов в минуту. Bofors L/60 использует осколочные снаряды массой 900 граммов.

В годы Второй мировой войны орудие использовали в СССР, Германии, США и Британии. Также в СССР на основе Bofors Lvakan 40/60 разработали зенитную пушку 61-К.

Ранее в районе Харькова заметили советскую зенитную пушку АЗП-57. Орудие приняли на вооружение Советской Армии в 1950 году.

В декабре 2021 года военно-морские силы Индонезии показали возможности российской установки АУ-220М. Автоматическая установка заменила шведские пушки Bofors L/70 на катерах проекта KCR-60M.

Армия,Оружие,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители