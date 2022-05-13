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13 мая

В Киеве пообещали продолжить попытки по взятию острова Змеиный

Газета.Ruиещё 1

Остров Змеиный имеет стратегическое значение для Украины, поскольку позволяет контролировать все морские пути, заявил руководитель главного управления разведки страны Кирилл Буданов, пишет "Страна". По его словам, поэтому Киев продолжит попытки по взятию острова. "Остров Змеиный – стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно над всеми торговыми путями, которые идут в Украину. То есть это по сути контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины мы будем бороться за него столько, сколько нам будет нужно", - отметил Буданов. Как пояснил глава украинской разведки, остров Змеиный необходим Украине, в частности, для разблокировки морских путей, что позволит наладить поставки оружия от западных партнеров государства. Ранее сообщалось, что в Минобороны России назвали катастрофой для Украины попытку захвата острова Змеиный. По информации ведомства, Киев попытался вернуть контроль над этой территорией накануне Дня Победы.

В Киеве пообещали продолжить попытки по взятию острова Змеиный
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,День Победы,Минобороны России,
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