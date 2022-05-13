Army Times: Войска США проведут рокировку на Аляске

Журнал Army Times, ссылаясь на американское командование, пишет, что базирующуюся на Аляске тяжелую бригаду войск США планируют заменить на более мобильную 11-ю воздушно-десантную дивизию.
По словам министра армии США Кристин Вормут, данная рокировка не должна привести к дополнительным тратам. При этом ведомство по-прежнему будет закладывать в бюджет деньги на технику, например на вездеходные машины, способные работать в северных условиях.
Как пишет RT, данные реформации на Аляске происходят в рамках нового стратегического документа, опубликованного в 2021 году. Особую важность этому региону придает тот факт, что изменение климата откроет новые морские пути и даст доступ к новым ресурсам.