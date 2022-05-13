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30 минут назад

Army Times: Войска США проведут рокировку на Аляске

Российская Газета

Журнал Army Times, ссылаясь на американское командование, пишет, что базирующуюся на Аляске тяжелую бригаду войск США планируют заменить на более мобильную 11-ю воздушно-десантную дивизию.

Army Times: Войска США проведут рокировку на Аляске
Фото: ReutersReuters

По словам министра армии США Кристин Вормут, данная рокировка не должна привести к дополнительным тратам. При этом ведомство по-прежнему будет закладывать в бюджет деньги на технику, например на вездеходные машины, способные работать в северных условиях.

Как пишет RT, данные реформации на Аляске происходят в рамках нового стратегического документа, опубликованного в 2021 году. Особую важность этому региону придает тот факт, что изменение климата откроет новые морские пути и даст доступ к новым ресурсам.

Армия,
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