Army Times: Войска США проведут рокировку на Аляске

Журнал Army Times, ссылаясь на американское командование, пишет, что базирующуюся на Аляске тяжелую бригаду войск США планируют заменить на более мобильную 11-ю воздушно-десантную дивизию.

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По словам министра армии США Кристин Вормут, данная рокировка не должна привести к дополнительным тратам. При этом ведомство по-прежнему будет закладывать в бюджет деньги на технику, например на вездеходные машины, способные работать в северных условиях.