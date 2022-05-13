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24 минуты назад

Российские военные сбили в Харьковской области украинский беспилотник

Lenta.ru

В Харьковской области спецназ Росгвардии сбил украинский беспилотник. Об этом в пятницу, 13 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские военные сбили в Харьковской области украинский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия» был замечен и сбит рядом с позициями российских военных в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве. В Росгвардии отметили, что сбитый многоцелевой аппарат является многоцелевым беспилотником, используемым ВСУ для разведки и корректировки артиллерийского огня. Радиус действия Фурии оставляет около 50 километров, в воздухе он может находиться до 3 часов.

«Записи с беспилотного летательного аппарата были изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

12 мая сообщалось, что в Харьковской области во время майских праздников сотрудники Росгвардии и военные задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов из оружейных тайников.

Армия,Оружие,Росгвардия,
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