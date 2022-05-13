ВСУ заминировали Азовское побережье

Стало известно, что укронацисты провели минирование пляжей Азовского моря. Разминированием территорий в настоящее время занимаются спецподразделения ВС РФ.
«Во время разведывательно-поисковых действий был обнаружен узел заграждения из противодесантных мин. При отступлении украинские подразделения заминировали акваторию и прибрежную зону. Тем самым в очередной раз подвергнув опасности мирных жителей», - цитирует РИА «Новости» офицера инженерно-саперного подразделения.
Отмечается, что мины нашли не только на пляже, но и на участках частных домов, в прибрежной линии и на проселочных дорогах.
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