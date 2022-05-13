ВСУ заминировали Азовское побережье

«Во время разведывательно-поисковых действий был обнаружен узел заграждения из противодесантных мин. При отступлении украинские подразделения заминировали акваторию и прибрежную зону. Тем самым в очередной раз подвергнув опасности мирных жителей», - цитирует РИА «Новости» офицера инженерно-саперного подразделения.

Отмечается, что мины нашли не только на пляже, но и на участках частных домов, в прибрежной линии и на проселочных дорогах.