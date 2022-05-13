Киев заподозрили во лжи о потерях российских военных

«У нас есть украинский представитель (постпред Украины при ООН Сергей Кислица), и я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны РФ об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют 2-3 тысячи человек к ней», — сказал Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd.