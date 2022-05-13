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46 минут назад

Полянский: Украина перевирает данные, говоря о потерях военных РФ

Ura.Ru

Украинская сторона, говоря о тысячах погибших среди российских военных, намеренно берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет еще 2-3 тысячи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Киев заподозрили во лжи о потерях российских военных
Фото: ТАССТАСС

«У нас есть украинский представитель (постпред Украины при ООН Сергей Кислица), и я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны РФ об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют 2-3 тысячи человек к ней», — сказал Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd.

По словам эксперта Бюро военно-политического анализа, военного аналитика Николая Костикина, во время спецоперации на Украине российская армия несет единичные потери солдат.

Он добавил, что при этом нельзя сравнивать действия военных во время Афганской войны и сейчас. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все поставленные задачи в спецоперации будут выполнены.

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Армия,Сергей Кислица,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,Минобороны России,ООН,
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