США поддержали вступление «любой страны» в НАТО

Вашингтон поддерживает политику открытых дверей НАТО и стремление любой страны присоединиться к альянсу, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая в пятницу покидает пост официального представителя администрации США.

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Псаки, комментируя возможность вступления в НАТО Украины в свете готовности принять в альянс Финляндию и Швецию, заявила, что для присоединения к НАТО страны должны соответствовать «ряду требований», включая «решение ряда вопросов, таких как коррупция», передает ТАСС.

Кроме того, она заявила, что «США поддержат заявки Финляндии и Швеции» на вступление в НАТО, если указанные страны «решат их подать», ведь Финляндия и Швеция «являются ценными и близкими партнерами США и НАТО в оборонной сфере».

«Что касается того, какую пользу это принесет американцам <…>: наличие сильного альянса НАТО, сильного западного альянса, который, к слову, является оборонительным, хорошо для нашей безопасности в мире», – заявила Псаки.

Псаки также рассказала, что США продолжают вести плотные консультации с Индией, касающиеся режима западных санкций в отношении России. Она оставила без прямого ответа вопрос о том, чего конкретно Вашингтон добивается от Нью-Дели по ситуации вокруг России и Украины.