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2 часа назад

Украинские националисты обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов

ТАСС

Киев препятствует эвакуации граждан, националисты обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов с применением артиллерии и минометов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские националисты обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Любые заявления украинской стороны о якобы блокировании выхода мирных жителей из подконтрольных российским войскам городов выглядят абсурдными и циничными. Это сами киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан. Боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он напомнил, что Россия проводит работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов. Ежедневно с 10:00 мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - отметил генерал.

Он подчеркнул, что на всех согласованных с украинской стороной маршрутах неукоснительно соблюдается режим тишины, а информация о работе гуманитарных коридоров ежедневно доводится официальному Киеву, ООН, ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,ООН,ОБСЕ,
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