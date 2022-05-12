Украинские националисты обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов

Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - отметил генерал.