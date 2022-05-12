Украинские националисты обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов

Киев препятствует эвакуации граждан, националисты обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов с применением артиллерии и минометов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Любые заявления украинской стороны о якобы блокировании выхода мирных жителей из подконтрольных российским войскам городов выглядят абсурдными и циничными. Это сами киевские власти всячески препятствуют эвакуации граждан. Боевики националистических батальонов систематически обстреливают выезды из блокированных ими населенных пунктов, применяя при этом артиллерию и минометы", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Он напомнил, что Россия проводит работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов. Ежедневно с 10:00 мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.
Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - отметил генерал.
Он подчеркнул, что на всех согласованных с украинской стороной маршрутах неукоснительно соблюдается режим тишины, а информация о работе гуманитарных коридоров ежедневно доводится официальному Киеву, ООН, ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста.