В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ

Lenta.ruиещё 2

Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области, неподалеку от российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По утверждению корреспондента агентства, несколько всполохов было видно в небе над окрестностями села Терновая. Предположительно, ряд целей были сбиты. Также в районе слышна артиллерийская и минометная стрельба.

Ранее 12 мая российские системы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над северной окраиной Херсона.

«По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью», — заявил источник РИА Новости в российских силовых структурах.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области российскими средствами ПВО в воздухе были перехвачены 14 снарядов систем залпового огня «Смерч» ВСУ.

В центре Херсона произошли сильные взрывы

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители