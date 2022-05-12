Французскую армию сочли беззащитной

Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному военному конфликту вроде того, который сейчас происходит на Украине. Об этом сообщает итальянское издание Inside Over.
Согласно публикации, сейчас Франции не хватает самолетов, кораблей, пушек и боеприпасов. Танки укомплектованы стандартными боеприпасами менее, чем наполовину. Схожая ситуация наблюдается и на флоте. По отчету специальной парламентской комиссии следует, что для восстановления боеспособности армии потребуется около 6-7 млрд евро.
При этом не менее тревожным оказался уровень подготовки правоохранительных органов.
«Из-за нехватки патронов жандармам пришлось свести к минимуму посещение стрельбищ», — подчеркивает издание.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно повысить расходы на вооружения, однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры.