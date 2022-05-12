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49 минут назад

Французскую армию сочли беззащитной

Елена Прошина

Французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному военному конфликту вроде того, который сейчас происходит на Украине. Об этом сообщает итальянское издание Inside Over.

Французскую армию сочли беззащитной
Фото: ReutersReuters

Согласно публикации, сейчас Франции не хватает самолетов, кораблей, пушек и боеприпасов. Танки укомплектованы стандартными боеприпасами менее, чем наполовину. Схожая ситуация наблюдается и на флоте. По отчету специальной парламентской комиссии следует, что для восстановления боеспособности армии потребуется около 6-7 млрд евро.

При этом не менее тревожным оказался уровень подготовки правоохранительных органов.

«Из-за нехватки патронов жандармам пришлось свести к минимуму посещение стрельбищ», — подчеркивает издание.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно повысить расходы на вооружения, однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры.

Армия,НАТО,
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