В США оценили возможность поставок Украине ядерного оружия

Администрация США не допускает возможности поставки на Украину ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в сенате конгресса США, которые посвящены оказанию дополнительной помощи Украине.
«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи», — заявила она.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 36 млрд долларов для Украины и усиления обороны стран Европы.
Кроме того 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Отмечалось, что президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.