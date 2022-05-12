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42 минуты назад

В США оценили возможность поставок Украине ядерного оружия

Елена Прошина

Администрация США не допускает возможности поставки на Украину ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в сенате конгресса США, которые посвящены оказанию дополнительной помощи Украине.

В США оценили возможность поставок Украине ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи», — заявила она.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 36 млрд долларов для Украины и усиления обороны стран Европы.

Кроме того 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Стало известно о плане США на случай применения Россией ядерного оружия

Отмечалось, что президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Армия,Карен Донфрид,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
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