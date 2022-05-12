В США оценили возможность поставок Украине ядерного оружия

Администрация США не допускает возможности поставки на Украину ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в сенате конгресса США, которые посвящены оказанию дополнительной помощи Украине.

Фото: Reuters Reuters

«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи», — заявила она.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 36 млрд долларов для Украины и усиления обороны стран Европы.

Кроме того 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.