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56 минут назад

Кадыров рассказал, что будет с пленными боевиками ВСУ на заводе «Заря» в ЛНР

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На заводе «Заря» были захвачены несколько украинских боевиков. Большая часть живой силы противника на «Заре» была уничтожена, остальные пустились в «позорное бегство». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал, что будет с пленными боевиками ВСУ на заводе «Заря» в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они оказались умнее и сложили оружие и поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы – рассказал о военнопленных ВСУ.

Кадыров подчеркнул, что украинских солдат никто не предупредил о наступлении ВС РФ. По словам главы Чеченской республики, украинским военным крупно повезло, что российские солдаты «сначала думают, затем стреляют».

Кадыров пообещал, что жизнь попавшим в плен украинцам будет сохранения. Гуманное отношение со стороны российской армии к ним обеспечено.

Информацию предоставил портал РИА Новости.

Армия,Рамзан Кадыров,Верховный суд,
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