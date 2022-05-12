Конгресс США обеспокоен самоубийствами на авианосце «Джордж Вашингтон»

Конгресс США выразил обеспокоенность чередой самоубийств военнослужащих авианосца »Джордж Вашингтон», пишет Stars Stripes. Менее чем за неделю в апреле 2022 года покончили с собой трое членов экипажа этого корабля.

Член палаты представителей от штата Огайо Марси Каптур предположила, что самоубийства вызваны затянувшимся ремонтом судна, в ходе которого экипаж вынужден оставаться на борту на судостроительной верфи в штате Вирджиния.

«У сотен моряков нет доступа к жилью или машине, и они застряли на корабле. Это действительно деморализует», - сказала Каптур.

Она отметила, что капитальный ремонт авианосца, начавшийся в 2017 году, должен был завершиться в 2021-м, но его продлили как минимум до 2023 года.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока не знает, из-за чего произошли самоубийства и как предотвратить подобные ситуации в будущем. Тем не менее, для решения проблемы с размещением экипажа 200 морякам разрешили переехать во временное жилье недалеко от места базирования корабля.

Всего за последний год на авианосце «Джордж Вашингтон» погибли семь членов экипажа, четверо из них совершили суицид. Всего на авианосце работают 2700 человек.