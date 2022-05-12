В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР в четверг совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
Японские сторожевики призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а сразу связываться с властями.
С начала года Пхеньян осуществил уже более десяти ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Предыдущее подобное событие произошло 7 мая, когда КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.