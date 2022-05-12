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22 минуты назад

В Японии сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

ТАССиещё 2

КНДР в четверг совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Японские сторожевики призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а сразу связываться с властями.

С начала года Пхеньян осуществил уже более десяти ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Предыдущее подобное событие произошло 7 мая, когда КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.

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