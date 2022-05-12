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1 час назад

Моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море

RT на русском

Экипажи атомных подводных лодок различных соединений подводных сил Северного флота ВМФ России отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

Моряки Северного флота отработали задачи боевой подготовки в Баренцевом море
Фото: mil.rumil.ru

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы Северного флота на сайте Минобороны России.

Уточняется, что подготовку проходили несколько подводных крейсеров и крейсерских подводных лодок.

В сообщении также сказано, что были отработаны совместное маневрирование и противодействие друг другу при выполнении противолодочных задач.

Ранее сообщалось о совместной тренировке авиации и сил ПВО Южного военного округа на Кубани.

Армия,Минобороны России,
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