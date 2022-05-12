Япония и ЕС выступили за укрепление сотрудничества в области обороны

"Мы будем и дальше углублять тесные консультации по вопросам безопасности и обороны, в том числе по вопросам нераспространения и разоружения, а также противодействия гибридным угрозам. Мы будем расширять практическое сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность, противодействие дезинформации, безопасность на море, управление кризисами", - отмечается в документе.