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19 минут назад

В Белоруссии заявили о росте иностранных военных в Польше вдвое

Елена Прошина

В Польше и странах Балтии наблюдается двукратный рост иностранных военных с 2020 года, сообщает журнал «Национальная оборона» со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

В Белоруссии заявили о значительном росте иностранных военных в Польше
Фото: ReutersReuters

«В Польше и странах Балтии размещено более 20 тысяч иностранных военнослужащих, оснащенных современными ударными вооружениями. По сравнению с 2020 годом, состав контингента увеличился более чем в два раза», — сообщил он.

По данным госсекретаря, группировка усиления натовской авиации насчитывает более 90 самолетов, около 40 из них базируются в Польше и странах Балтии.

«По сравнению с 2020 годом, группировка усиления авиации увеличена в Европе более чем в четыре с половиной раза», — отметил Вольфович, добавив, что усилена военно-морская группировка в акватории Балтийского и Средиземного морей.

Также госсекретарь Совета безопасности Белоруссии не исключает, что США уже создали противоспутниковое оружие и вооружили им национальные космические силы.

«Не может не беспокоить и освоение ведущими странами новых пространств для ведения военных действий. В частности, НАТО таким оперативным пространством признан космос. И хотя недавно США заявили об отказе от испытаний противоспутникового оружия, это отнюдь не значит, что Вашингтон не создал такое оружие и не поставил его на вооружение космических сил», — сказал Вольфович

По его словам, в этом случае односторонний мораторий можно расценивать как призыв к другим странам, не завершившим такие испытания, прекратить собственные разработки в этой области.

Армия,НАТО,
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