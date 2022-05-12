США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве РФ

Американская администрация в свете недавних утечек в прессу разработала специальное руководство по обмену разведывательными данными с украинскими властями, которое среди прочего включает запрет на передачу информации о представителях военного руководства России и целях за пределами Украины, сообщает в среду, 11 мая, американская газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Фото: defense.gov defense.gov

Эта директива направлена на избежание эскалации напряженности в отношениях между США и Россией. По данным официальных лиц, руководство предназначено для разведчиков и накладывает два широких запрета на категории информации, которыми Вашингтон может делиться с Киевом.

Американские журналисты пишут, что теперь запрещено передавать Украине информацию, которая могла бы «лишить жизни представителей российского командования», включая главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Собеседники издания подчеркнули, что такой запрет не распространяется на российских офицеров, некоторые из которых уже погибли на поле боя. Вместе с тем, как пишет РИА Новости, из соображений осторожности в Штатах решили не передавать Украине данные о российских генералах.