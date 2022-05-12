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53 минуты назад

WP: Вашингтон разработал руководство по обмену разведданными с Киевом

Вечерняя Москваиещё 2

Американская администрация в свете недавних утечек в прессу разработала специальное руководство по обмену разведывательными данными с украинскими властями, которое среди прочего включает запрет на передачу информации о представителях военного руководства России и целях за пределами Украины, сообщает в среду, 11 мая, американская газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве РФ
Фото: defense.govdefense.gov

Эта директива направлена на избежание эскалации напряженности в отношениях между США и Россией. По данным официальных лиц, руководство предназначено для разведчиков и накладывает два широких запрета на категории информации, которыми Вашингтон может делиться с Киевом.

Американские журналисты пишут, что теперь запрещено передавать Украине информацию, которая могла бы «лишить жизни представителей российского командования», включая главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Собеседники издания подчеркнули, что такой запрет не распространяется на российских офицеров, некоторые из которых уже погибли на поле боя. Вместе с тем, как пишет РИА Новости, из соображений осторожности в Штатах решили не передавать Украине данные о российских генералах.

Накануне официальный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон планирует продолжить предоставлять Киеву данные разведки, касающиеся местоположения российских войск.

Армия,Москва и Киев ,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Генштаб,ООН,
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