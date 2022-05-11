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14 минут назад

Киев запросил обмен боевиков с «Азовстали» на российских военнопленных

Елена Прошина

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев запросил обмен раненных военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнопленных.

Киев запросил обмен боевиков с «Азовстали» на российских военнопленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

«Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», — написала Верещук.

Ранее она заявляла, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.

Напомним, что еще 7 марта российские военнослужащие окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных его районов. Остатки украинской группировки остались заблокированы на заводе «Азовсталь».

Армия,В мире,Ирина Верещук,
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