Киев запросил обмен боевиков с «Азовстали» на российских военнопленных

«Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», — написала Верещук.