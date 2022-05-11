Киев запросил обмен боевиков с «Азовстали» на российских военнопленных

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев запросил обмен раненных военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнопленных.
Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.
«Предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», — написала Верещук.
Ранее она заявляла, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.
Напомним, что еще 7 марта российские военнослужащие окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных его районов. Остатки украинской группировки остались заблокированы на заводе «Азовсталь».